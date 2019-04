Sindicato dos Comerciários de Votuporanga entrou com ação contra o supermercado para auxiliar quase 50 trabalhadores

03/04/2019

O Laranjão, que foi inaugurado em 25 de outubro de 2017, fechou suas portas em 21 de janeiro (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Daniel Castro

daniel@adadevotuporanga.com.br

Além do desemprego, mui tos ex-funcionários do Laranjão estão sem receber seus direitos trabalhistas, por isso eles resolveram entrar na Justiça. O Sincomerciários (Sindicato dos Comerciários) entrou com ação contra o supermercado para auxiliar quase 50 trabalhadores.

A presidente do Sincomerciários, Lia Marques, conversou com o jornal A Cidade sobre a questão. Segundo ela, 48 ex-funcionários entraram com ação, por meio do Sindicato, contra o Laranjão. A empresa, explicou, entrou com recuperação judicial. “Estamos aguardando e sabemos que não é uma ação rápida, é algo demorado, mas sabemos que prevalece mais os funcionários”, contou.

A líder do órgão disse que o Sindicato está confiante de que tudo dará certo. “Nós vamos correr atrás. Fizemos reunião com os ex-funcionários e estamos otimistas”, acrescentou.

Por outro lado, Lia observou que é bastante triste ver um grande supermercado fechando suas portas e deixando muitas pessoas desempregadas, ainda mais nessa situação da empresa entrar com recuperação judicial, o que complica a situação do trabalhador. “O Sindicato está aqui à disposição, orientando os trabalhadores. Vamos torcer para que tudo dê certo e que os ex-funcionários não demorem a receber seus direitos”, falou.

A presidente explicou que os trabalhadores receberam o Fundo de Garantia e o Seguro Desemprego, então o Sindicato entrou com a ação para que eles recebam os demais direitos trabalhistas (multa, o salário, 13º, férias).

A unidade do Laranjão de Votuporanga, que fechou suas portas no dia 21 de janeiro, contratou cerca de 240 funcionários na sua inauguração em outubro de 2017. Para a loja, foram contratados trabalhadores que atuavam em todos os setores, desde vagas de gestão a operacionais, como, por exemplo, gerente administrativo, auxiliar financeiro, assistente administrativo, repositor, operador de câmera fria, balconista e caixas, encarregado de feirinha, açougueiro, padeiro, peixeiro, recepcionista, encarregado de logística e distribuição, conferente de mercadorias, entre outros.

No comunicado sobre o encerramento da unidade, a empresa disse agradecer todos “os nossos parceiros e fornecedores, que acreditaram nesse projeto audacioso e correram conosco o risco que todo projeto grandioso tem. Agradecemos especialmente nossos funcionários, que se dedicaram tão brilhantemente nessa jornada. Muito obrigado pela confiança”. O Laranjão foi inaugurado no dia 25 de outubro de 2017.