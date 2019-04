O sistema permite acesso através de computadores e dispositivos móveis, como tablets e smartphones, para facilitar o contato do munícipe com o órgão

publicado em 24/04/2019

O sistema permite acesso através de computadores e dispositivos móveis (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

Além do atendimento tradicional ao público, que acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, no Paço Municipal, localizado na rua Pará, nº 3227 (Patrimônio Velho), a Ouvidoria Geral do Município da Secretaria de Transparência e Controladoria da Prefeitura de Votuporanga proporciona atendimento online a população.

Pela internet, o acesso ao órgão pode ser feito na página inicial do site da Prefeitura de Votuporanga (www.votuporanga.sp.gov.br), por meio do ícone “Fale com a Ouvidoria”, sendo uma medida participativa e ágil.

O processo é simples e consiste no preenchimento de um formulário, que pode ser feito de maneira anônima. O sistema permite acesso através de computadores e dispositivos móveis, como tablets e smartphones, para facilitar o contato do munícipe com o órgão.

O canal oficial de relacionamento entre os cidadãos e a Administração Pública, foi criado para que os membros da comunidade façam sugestões, pedidos, reclamações e até mesmo elogios aos serviços da municipalidade.