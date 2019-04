A cidade foi dividida em 15 setores por onde percorreram todos os voluntários

publicado em 06/04/2019

O prefeito João Dado e a primeira-dama e presidente do FSS, Mônica Pesciotto de Carvalho participaram da ação (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Mutirão da Solidariedade ocorreu neste sábado em Votuporanga, onde a cidade foi dividida em 15 setores por onde percorreram todos os voluntários devidamente identificados.

Os moradores de Votuporanga colaboraram com a ação com agasalhos, cobertores, roupas, sapatos, acessórios, utensílios domésticos e alimentos não-perecíveis. A ação é organizada pelo Fundo Social de Solidariedade e todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Votuporanga em parceria com diversas entidades e instituições.

Devido ao respeito da guarda do sábado, voluntários da Igreja Adventista participarão da ação hoje. Eles percorrerão os bairros Vila Marin, Vila São Vicente, Vila Hercília, bairro do Café, Jardim Yolanda, Vale do Sol, Jardim Alvorada, Bom Clima, Jardim dos Ypês, Jardim Residencial Portal do Sol, Parque do Lago, Conjunto Habitacional Jamir D’Antônio, Jardim Athenas e bairros próximos da região.