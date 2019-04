A entrega foi realizada na manhã desta terça-feira (9), às 9h, no Ginásio Mário Covas

publicado em 09/04/2019

A entrega foi realizada na manhã desta terça-feira (9) (Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Prefeitura de Votuporanga, por meio do Fundo Social de Solidariedade, entregou cerca de 12 toneladas de materiais e alimentos arrecadados pelo Mutirão da Solidariedade para entidades assistenciais do Município. A entrega foi realizada na manhã desta terça-feira (9), às 9h, no Ginásio Mário Covas, com a presença de entidades, Secretários Municipais e Câmara Municipal dos Vereadores.

Com o lema “Faça o bem com o que você tem de bom”, a ação arrecadou agasalhos, cobertores, roupas, sapatos, acessórios, móveis, utensílios domésticos e alimentos não-perecíveis. A ação foi organizada pelo Fundo Social de Solidariedade e todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Votuporanga em parceria com diversas entidades e instituições.

Durante a entrega, a Primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, agradeceu a participação de toda a população. “Tivemos mais de 200 voluntários entre sábado e domingo. Tivemos também a arrecadação nas Escolas Municipais, que abraçaram a causa. Arrecadamos cerca de 2 toneladas a mais que no ano passado. Lembrando que o Fundo Social de Solidariedade ainda recebe doações durante todo o ano e a população pode continuar contribuindo. Solidariedade é tudo de bom”, afirmou.