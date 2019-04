Segundo a polícia, motorista sofreu ferimentos leves; moradores da casa não estavam no momento do acidente

publicado em 27/04/2019

Motorista perde controle do carro e invade casa em Votuporanga (Foto: Arquivo Pessoal)

Uma motorista perdeu o controle da direção do carro e invadiu a sala de uma casa em Votuporanga (SP), nesta sexta-feira (26), no bairro Vila América. .

Uma câmera de segurança da residência registrou o momento em que o carro colide contra o muro do imóvel.

Nas imagens é possível ver que o veículo seguia pela rua, quando vai em direção da casa, colide contra o muro e acaba invadindo o local.

Segundo a polícia, o carro só parou dentro da sala, próximo ao sofá. Os moradores da casa não estavam no momento do acidente.

Ainda de acordo com a polícia, a motorista teve apenas ferimentos leves no joelho e afirmou que não se lembra do que aconteceu. As causas serão investigadas.