O condutor do automóvel não se feriu durante o acidente

publicado em 17/04/2019

O acidente foi registrado na avenida República do Líbano (Foto: Reprodução)

Da redação

Um acidente de trânsito foi registrado nesta quarta-feira, na avenida República do Líbano, em Votuporanga. Segundo informações preliminares, um motorista teria perdido o controle da direção e colidido no poste de concreto de energia existente no local.

De acordo com as informações, o motorista do automóvel não se feriu. A Polícia esteve no local para controlar o trânsito e evitar novos transtornos e a companhia responsável pela energia também esteve na ocorrência para realizar o conserto do poste.