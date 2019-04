Tributo à lendária banda de rock está percorrendo todo o Brasil; show em Votuporanga será no dia 9 de maio no CEVG

publicado em 25/04/2019

Tributo à lendária banda de rock está percorrendo todo o Brasil (Foto:Comunicativa)





Quem viu nos cinemas o longa Bohemian Rhapsody vai ter uma nova oportunidade de se emocionar com as canções de Freddie Mercury. Isso porque chega a Votuporanga no próximo dia 9 de maio o espetáculo Queen Experience In Concert, um show com orquestra e banda ao vivo trazendo os maiores sucessos da banda britânica.

A apresentação tem percorrido cidades de todo o Brasil com ingressos esgotados. Em Votuporanga, o show será no Centro de Eventos “Valério Giamatei” - CEVG a partir das 20 horas. Os convites já estão à venda.

Com mais de 20 integrantes no palco, o espetáculo tem quase 2 horas de duração e é considerada a maior homenagem já feita ao Queen na América Latina. Tem a assinatura da BRZ Produções e traz o vocalista, André Abreu, que é dono de uma semelhança física e vocal extremamente impressionante com Freddie Mercury (1946-1991).

O Queen foi uma das mais populares bandas inglesas dos anos de 1970 e 1980, sendo precursora do rock tal como hoje o conhecemos. Mesmo 28 anos após a morte de seu vocalista, considerado pela crítica como o maior frontman de todos os tempos, a lendária banda britânica de Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor coleciona recordes de vendas e prêmios, inclusive conquistando novas gerações de fãs.

Venda