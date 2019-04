Cidade

Jovem de Votuporanga morre em acidente entre caminhão e carreta no Mato Grosso

As informações iniciais apontam que a carreta, com placas de Campo Verde (MT), carregada com soja parou na pista porque a carga estava derramando.

publicado em 06/04/2019

Klygor Henrique de 18 anos morreu após um caminhão bater na traseira de uma carreta (Foto: Arquivo Pessoal) Klygor Henrique de 18 anos morreu após um caminhão bater na traseira de uma carreta em Jaciara, a 142 km de Cuiabá, na noite dessa sexta-feira (5). A concessionária que administra o trecho da rodovia, Rota do Oeste, foi acionada para atender o acidente, no km 290 da BR-364. A equipe da concessionária constatou a morte de um dos ocupantes do caminhão. Já o outro ocupante foi socorrido em estado grave e encaminhado para o hospital de Jaciara. O motorista da carreta saiu ileso e assinou termo de médico. As informações iniciais apontam que a carreta, com placas de Campo Verde (MT), carregada com soja parou na pista porque a carga estava derramando. O caminhão, com placas de Álvares Florence (SP), não conseguiu parar e bateu na traseira da carreta. O corpo do votuporanguense aguarda liberação do Instituto Médico Legal e o horário do velório e sepultamento ainda não foram definidos.



