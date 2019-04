A informação é do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), líder de Doria na Assembleia Legislativa

publicado em 19/04/2019

João Doria e Carlão Pignatari (Foto: Arquivo Pessoal)

Nesta segunda-feira (22), o governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), deverá anunciar, no Palácio dos Bandeirantes, o voo da companhia aérea Passaredo de Votuporanga a Ribeirão Preto. A informação é do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), líder de Doria na Assembleia Legislativa.

De acordo com o parlamentar, mais detalhes sobre o voo só serão conhecidos no anúncio desta segunda, no entanto a previsão é que as viagens comecem no mês de setembro.