publicado em 30/04/2019

Os candidatos devem se inscrever pelo site: www.vunesp.com.br/UFEV1901 (Foto: Unifev)

As inscrições para o Vestibular de Medicina Unifev terminam na próxima sexta-feira (dia 3), às 23h59. A prova, tradicionalmente aplicada pela Fundação Vunesp, será no dia 26 de maio (domingo), somente em Votuporanga. Os candidatos devem se inscrever pelo site: www.vunesp.com.br/UFEV1901.

A novidade deste ano é a mudança do horário e do local de realização do Processo Seletivo, que ocorrerá no período da tarde, das 14h às 19 horas, na Cidade Universitária. A prova será composta por oito questões dissertativas, 40 objetivas de múltipla escolha e uma redação.

A classificação é por ordem decrescente, conforme o total de pontos obtidos, respeitando o limite de vagas (60). Os alunos aprovados formarão a 8ª turma da graduação. As aulas terão início no 2º semestre de 2019.

O edital completo pode ser acessado pelo link: www.unifev.edu.br/editais, na aba Outros Editais ou diretamente na página da Vunesp, já citada.