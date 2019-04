As aulas são gratuitas e promovidas no Ginásio “Mário Covas” e CSU

publicado em 05/04/2019

Os atletas que já integram a equipe são conhecidos por se destacarem regionalmente (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

A escolinha de Esportes da Prefeitura de Votuporanga, mantida através da Secretaria de Esportes e Lazer com apoio da Unifev, oferece aulas gratuitas de Jiu-Jítsu para a população. Os treinos são promovidos no Ginásio Esportivo “Mário Covas”, Região Norte da cidade, e no Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda Soares”, localizado no CSU (Centro Social Urbano), Zona Sul.

Os atletas que já integram a equipe são conhecidos por se destacarem regionalmente. No mês de março deste ano eles participaram da 3° Etapa do Open Monte Aprazível de Jiu-Jitsu, conquistando 9 medalhas, sendo 4 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze.





Vagas

Menores de idade interessados em integrar a equipe de Jiu-Jítsu do Ginásio Esportivo “Mário Covas” devem comparecer acompanhados dos pais para efetuar a inscrição. As aulas são às terças e quintas, das 17h às 19h, com o professor Robson.

Também estão sendo oferecidas vagas para a equipe do CSU. Interessados com idade acima de 9 anos devem comparecer no local, acompanhados pelos pais (caso forem menor de idade), procurar pelo professor Emerson, no período matutino, durante quarta e sexta, das 8h às 10h e aos sábados, das 13h às 15h.