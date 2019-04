Evento contou com 106 participantes da região; os 13 atletas que representaram Votuporanga conquistaram bons resultados

publicado em 01/04/2019

os 13 atletas que representaram Votuporanga conquistaram bons resultados (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A equipe de pedestrianismo de Votuporanga da Secretaria de Esportes e Lazer/Avoa/Poty/Unifev participou, no último domingo (30/03), da Corrida Pedestre promovida na cidade de Lourdes. O percurso da prova teve extensão de 7 km. O evento contou com 106 participantes da região, os 13 atletas que representaram Votuporanga conquistaram bons resultados.

Os campeões que ocuparam o 1º lugar foram: Marino Talhaire (40 a 44), Genivaldo Evangelista (55 a 59), João Catarin (70 acima) e Isabel Rocha (65 a 69).

Também nas categorias por idade, o segundo lugar ficou para os atletas: Flávio Pires (30 a 34), Antônio Sanches (50 a 54), Daniel Moretti (40 a 44), André Luiz (55 a 59) e Luzia Aguiar (65 a 69).

A contemplada com o terceiro lugar foi Jaciara Andrade (45 a 49).

Resultados expressivos também foram conquistados pelos atletas Osmani Borba (4º lugar - 50 a 54), Osmar Andrade (4º lugar - 45 a 49), João Bocato (6º lugar - 40 a 44), Maurício Padilha (6º lugar - 50 a 54) e Adenilson Aparecido (6º lugar - 35 a 39).