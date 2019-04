A atração foi confirmada durante evento na noite desta quinta-feira no Assary Clube de Campo; show será no dia 8 de junho

publicado em 04/04/2019

Edson & Hudson deve se apresentar no Assary Clube de Campo (Foto: Divulgação)

Da redação

A dupla sertaneja Edson & Hudson deve se apresentar em Votuporanga no início de junho deste ano. A atração foi confirmada durante evento realizado na noite desta quinta-feira na sede do Assary Clube de Campo.

O show está marcado para acontecer no dia 8 de junho, em comemoração ao dia dos namorados, celebrado no dia 12 de junho. A festa será realizada no clube e faz parte da programação de eventos do mês de junho. Até o momento, os valores de convites não foram divulgados.