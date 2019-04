Cidade

publicado em 26/04/2019

O evento de inauguração será realizado amanhã, às 9h, na rua Rio de Janeiro, 3337 (Foto: Divulgação) Da redação A partir deste sábado, a DER Motos começa uma parceria com a Suzuki e passará a revender as motos da marca em Votuporanga. O evento de inauguração será às 9h, na rua Rio de Janeiro, 3337. De acordo com a diretoria da DER Motos, a empresa existe na cidade há 16 anos trabalhando com as vendas de motos zero quilômetro, oficinas mecânicas, setor de peças e acessórios. “Nós começamos como oficina, depois passamos para lojas de compras e vendas de multimarcas e agora vamos inaugurar como uma concessionária autorizada da Suzuki”, destacou. A diretoria também destacou o diferencial que a marca Suzuki trás em suas motos: “a marca Suzuki consegue unir estética, que é a parte de beleza e tecnologia, e ainda consegue incluir um preço acessível para todo mundo”. A loja atende o município e toda a região com grandes estoques de peças, com vendedores prontos para atender e mecânicos especializados, trazendo agora a revenda autorizada da “fábrica Suzuki”.

