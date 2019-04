Estande com os exemplares estará, no período da manhã, na praça Benedito Lopes de Oliveira (onde está localizada a Concha Acústica)

publicado em 12/04/2019

O objetivo é orientar a população sobre a importância de práticas mais conscientes (Foto:Comunicação Unifev)

O curso de Letras da UNIFEV realizará, neste sábado (dia 13), no período da manhã, a doação de livros paradidáticos seminovos e usados à comunidade. Na oportunidade, o estande estará fixado na praça Benedito Lopes de Oliveira (onde está localizada a Concha Acústica) e contará com a presença de alunos e docentes da graduação, que estarão de prontidão para atender os interessados em adquirir os exemplares disponíveis.





As obras, arrecadas por meio do projeto Leitura Sustentável, serão distribuídas durante a 3ª edição da Feira de Cultura, Sustentabilidade e Saúde, cujo objetivo é orientar a população sobre a importância de práticas mais conscientes.

De acordo com o coordenador da graduação, Prof. Me. Paulo Rogério Ferrarezi, a tiragem média de um livro, no Brasil, fica em torno de 3 mil exemplares. "Para cada nova impressão, 24 árvores são cortadas. Nosso objetivo é reduzir esses impactos, incentivando o consumo de livros. Dessa forma, promovemos a leitura e melhoramos o consumo de recursos naturais", explicou.