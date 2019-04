Saiba os shows e festas que vão rolar nesta sexta, sábado e domingo

publicado em 26/04/2019

Pagode na Laje do Assary acontece neste sábado (27) (Foto: Divulgação)

DESTAQUE

Pagode na Laje do Assary

Neste sábado (27), o Assary Clube de Campo realiza mais uma edição do Pagode na Laje, a partir das 19h30. A festa conta com apresentações da dupla Wesley e Gustavo, do cantor Amadeu Álamo, do samba de Dárcio Henrique e da dupla Pâmela e Priscila. Os ingressos podem ser adquiridos pelo valor de R$ 30 (segundo lote) na secretaria do Clube e nos pontos de vendas. Para mais informações, o telefone de contato é o (17)3426-4070.

Sexta-feira

Morphine Street Bar + Banda Psicodella

Nesta sexta-feira (26), a banda Psicodella se apresenta no Morphine Street Bar tocando clássicos do rock nacional e internacional. O show começa a partir das 23h. A entrada é no valor de R$ 15. A casa de shows fica na avenida dos Bancários, nº 3.605. Para mais informações e reservas de mesas (17) 3422-5751.

Assary Clube de Campo + Graziela e Ney Maia

Nesta sexta-feira (26), a dupla Graziela e Ney Maia se apresenta na Lanchonete Assary. O show começa a partir das 20h e promete animar todos os participantes. Associados em dia não pagam entrada e não associados devem comprar seus convites por R$ 20 antecipadamente na secretaria do clube.

Sábado

Restaurante Camilla’s + Grupo de Choro Tradição

Neste sábado (27), O Grupo de Choro Tradição se apresenta no restaurante Camilla’s. O repertório é composto de músicas de Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Ernesto Nazareth e outros mostres do choro. A apresentação é realizada das 12h às 14h.

Baltazar Botequim + DJ Redd

Neste sábado (27), o Baltazar Botequim recebe o DJ Redd para animar o bar com muita música eletrônica. O show começa a partir das 22h. O couvert artístico é de R$ 5. O Baltazar Botequim fica na rua Tibagi, nº 3.248.

Shed Bar + Léo Vieira e Martinez

Neste sábado (27), a dupla Léo Vieira e Martinez se apresenta no Shed Bar com muita música sertaneja. O show começa a partir das 21h. O couvert artístico é de R$ 10 O Shed Bar está localizado na avenida Ângelo Bimbato.

Domingo

Shed Bar + Bamba House

Neste domingo (28), a animação da galera fica por conta do pagode do grupo Bamba House. O show começa a partir das 19h. O couvert artístico é de R$ 10. O Shed Bar está localizado na avenida Ângelo Bimbato.

Baltazar Botequim + Pedro Neto e Daniel

Neste domingo (28), o Baltazar Botequim recebe a dupla Pedro Neto e Daniel com muita música do sertaneja para levantar a galera, além do show de Neto Mendes. O show começa a partir das 20h. O couvert artístico é de R$ 10. O Baltazar Botequim fica na rua Tibagi, nº 3.248.