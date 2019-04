Católicos do mundo inteiro refletem a morte e a ressurreição de Cristo ainda mais fortemente na “Semana Santa”

publicado em 17/04/2019

Semana Santa iniciou com missa de Domingo de Ramos e encerrará no Domingo de Páscoa (Foto: Catedral Nossa Senhora Aparecida)

Semana Santa iniciou com missa de Domingo de Ramos e encerrará no Domingo de Páscoa; celebrações do Tríduo Pascal serão celebradas pelo bispo diocesano Dom Moacir e padre Gilmar Margotto.

Católicos do mundo inteiro refletem a morte e a ressurreição de Cristo ainda mais fortemente na “Semana Santa”, que está sendo vivenciada. Em Votuporanga, em unidade com a Igreja, as atividades tiveram início no Domingo de Ramos, celebrado no dia 14 de abril, e seguem até o Domingo de Páscoa (21/4).

Na Catedral Nossa Senhora Aparecida, o primeiro encontro do Tríduo Pascal será às 20h, nesta quinta-feira (18/4). É na noite da quinta-feira Santa (ou quinta-feira da Ceia do Senhor), que são relembrados os três gestos de Jesus durante a Última Ceia: a Instituição da Eucaristia, o exemplo do Lava-pés, com a instituição do mandamento novo, e a instituição do sacerdócio. É neste momento que Judas Iscariotes sai para entregar Jesus por trinta moedas de prata. E é nesta noite em que Jesus é preso, interrogado e, no amanhecer da sexta-feira, açoitado e condenado.

“Após a celebração, que continua na Sexta-Feira Santa, a igreja fica em vigília ao Santíssimo, relembrando os sofrimentos de Jesus”, lembra o pároco Gilmar Margotto, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Neste dia, a adoração ao Santíssimo Sacramento segue até meia noite. Na sexta-feira (19/4), será das 6h às 15h.

Ainda na sexta-feira, às 15h, também na paróquia, é realizada a Celebração da Cruz. A tarde da Sexta-feira Santa apresenta o drama incomensurável da morte de Cristo no Calvário. A cruz, erguida sobre o mundo, segue de pé como sinal de salvação e esperança. Com a Paixão de Jesus, segundo o Evangelho de João, contemplamos o mistério do Crucificado, com o coração do discípulo Amado, da Mãe, do soldado que o transpassou o lado.

“Esse é o único dia que ocorre na Igreja Católica a veneração da cruz. A recordação da morte de Jesus consiste em quatro momentos: A Liturgia da Palavra, Oração Universal, Adoração da Cruz e Rito da Comunhão”, explicou Margotto.

O terceiro e último dia do Tríduo Pascal é celebrado no sábado (20/4), com missa às 19h. Neste dia, é celebrada a Vigília Pascal, com a benção do fogo novo, procissão da luz, benção da água e renovação das promessas batismais. Entoa-se o “Glória” e o “Aleluia”, que foram omitidos durante todo o período quaresmal. “É quando meditamos a Páscoa do Senhor, Sua passagem da morte para a vida”, finalizou o pároco.

Todos os encontros serão presididos pelo bispo diocesano de Votuporanga, Dom Moacir Aparecido de Freitas e co-celebrada pelo padre Gilmar Margotto.

Domingo de Páscoa

Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a Missa da Ressurreição do Senhor será celebrada nos três horários tradicionais de domingo da Catedral, às 7h30 com transmissão ao vivo pela TV Unifev e presidida por Dom Moacir, às 10h e às 19h.

Tríduo Pascal

Dia 18/04 – Quinta-feira Santa – 1º Dia do Tríduo

20h – Missa da Ceia do Senhor – Instituição da Eucaristia, do Sacerdócio, Mandamento Novo e do Lava Pés.

Transladação do Santíssimo Sacramento e Adoração até às 0h.

Dia 19/04 – Sexta-feira Santa – 2º Dia do Tríduo

6h – Adoração Eucarística até às 15h

15h – Celebração da Cruz

19h30 – Via Sacra Encenada na Concha Acústica

Dia 20/04 – Sábado Santo - 3º Dia do Tríduo

19h – Vigília Pascal – Benção do fogo novo, procissão da luz, benção da água e renovação das promessa batismais

Dia 21/04 – Domingo de Páscoa

7h30 – Missa da Ressurreição do Senhor

10h – Missa da Ressurreição do Senhor e Batizados