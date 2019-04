Entre janeiro e abril as destinações podem ser feitas somente por pessoas físicas, como forma de complementação, não podendo ultrapassar, portanto, os 3% do imposto devido

publicado em 26/04/2019

Munícipes podem destinar o Imposto de Renda até terça-feira (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pessoas físicas de Votuporanga têm até terça-feira (30) para destinar parte de seu Imposto de Renda para a campanha Leão Amigo da Criança e do Adolescente do Município, destinada para projetos sociais locais, sem qualquer custo adicional.

A destinação pode ser feita no ato do preenchimento da declaração do IR, com percentual de até 3% do imposto para pessoas físicas, no entanto, a ação é possível somente para quem optar pelo modelo completo da declaração. Entre janeiro e abril as destinações podem ser feitas somente por pessoas físicas, como forma de complementação, não podendo ultrapassar, portanto, os 3% do imposto devido.

A Campanha Leão Amigo é um programa de incentivo fiscal em benefício da criança, do adolescente e também do idoso de Votuporanga em que qualquer cidadão ou empresa que declara o Imposto de Renda pode destinar, sem custo adicional, percentuais deste imposto ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal do Idoso. A campanha é promovida durante o ano todo pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal do Idoso, com apoio da Associação dos Contabilistas de Votuporanga e Região, Receita Federal e do Conselho Regional dos Contabilistas.