publicado em 08/04/2019

A vacinação contra a Gripe ocorrerá por etapas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, começará nesta quarta-feira a Campanha de Vacinação contra a Influenza 2019, do Ministério da Saúde. A campanha será realizada de 10 de abril a 31 de maio, com o “Dia D” de intensificação previsto para 4 de maio (sábado). Aproximadamente 23 mil pessoas estão incluídas na população-alvo desta ação em Votuporanga, com meta de vacinação de 90%, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde.

A vacinação contra a Gripe ocorrerá por etapas. No período de 10 a 19 de abril serão vacinadas as crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e puérperas. A partir do dia 22 de abril, as unidades de saúde seguem com a vacinação para esse público-alvo e acrescenta os outros grupos prioritários, sendo eles: pessoas com 60 anos ou mais; portadores de doenças crônicas; trabalhadores da área da saúde (pública e privada); professores (rede pública e privada); população privada de liberdade; e profissionais do sistema prisional.

Neste ano, a vacina disponibilizada pelo Governo Federal para a campanha, protegerá os grupos prioritários contra os três subtipos do vírus da gripe Influenza A: H1N1 e H3N2 e influenza B. A vacina contra influenza é segura e uma das medidas mais eficazes de prevenção a complicações e casos graves de gripe.

Em 2019, até o momento, nenhum caso de H1N1 foi registrado em Votuporanga. No ano passado foram contabilizados cinco casos.

As unidades de saúde do município permanecerão abertas para vacinação, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Vale salientar que além da vacinação contra a Gripe, também será realizada a atualização da caderneta de vacinação.

Sintomas

Os sinais e sintomas da gripe H1N1 são parecidos com os da gripe comum, mas podem ser mais graves e costumam incluir algumas complicações, como dificuldade ao respirar, febre alta, tosse, dor de cabeça, dores musculares, espirros, dor na garganta, fraqueza, coriza e congestão nasal.

Contágio e Prevenção

O contágio da gripe ocorre através das secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. O vírus também é transmitido da forma indireta, por meio das mãos que podem levar o agente infeccioso direto à boca, olhos e nariz, após o contato com superfícies contaminadas por secreções.

Medidas de prevenção à doença devem ser adotadas:

* Tomar os cuidados gerais de higiene pessoal;

* Lavar frequentemente as mãos com água e sabão;

* Fazer uso do álcool gel;

* Utilizar lenços descartáveis para cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar;

* Evitar aglomerações e o contato com pessoas doentes;

* Não levar as mãos aos olhos, boca ou nariz depois de ter tocado em superfícies ou objetos de uso coletivo, como maçanetas, telefones, entre outros;