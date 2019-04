Fisioterapeuta Fábio Ferrari irá discorrer sobre exercícios e dicas de postura na próxima terça-feira (16/4), às 19h30, na Sala de Treinamentos 2

publicado em 11/04/2019

O Encontro de Famílias Grávidas vai trazer todos os benefícios da futura mamãe manter-se ativa (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Gestação saudável e exercícios físicos combinam muito bem! O Encontro de Famílias Grávidas vai trazer todos os benefícios da futura mamãe manter-se ativa na próxima terça-feira (16/4), a partir das 19h30, na Sala de Treinamentos 2 da Santa Casa de Votuporanga.

O fisioterapeuta do Hospital, Fábio Ferrari, será o palestrante. Ele destacou a importância da atividade física. “Desde que autorizada pelo obstetra, proporciona uma gestação mais tranquila, saudável, fortalecendo o corpo para a hora do parto”, explicou.

Fábio adiantou alguns dos benefícios. “Melhora a postura corporal, a circulação sanguínea, as dores e desconfortos nas costas (lombalgias) e nas articulações, além de fortalecer o sistema cardiorrespiratório e ajudar na recuperação após o nascimento. O bebê, ainda no ventre, será melhor nutrido e desenvolvido”, complementou.

O fisioterapeuta enfatizou a necessidade de um acompanhamento médico. “Converse com seu ginecologista antes de iniciar qualquer prática esportiva. Na maioria das vezes, é recomendada no final do terceiro mês de gestação, prosseguindo até o nascimento. Entretanto, o ritmo e o tipo de exercício devem ser avaliados por um profissional capacitado”, disse.

O coordenador do Encontro, o enfermeiro obstetra Rodrigo Ribeiro, explicou a escolha do tema. “Há dúvidas se a atividade física é permitida ou se traz algum risco para o bebê. Queremos focar nas melhorias como a diminuição de desconfortos físicos, como dores nas costas, prisão de ventre, fadiga e inchaço, além de ajudar a manter o humor mais estável e a autoestima e o sono em dia”, falou.