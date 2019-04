Com várias lideranças, o Assary Clube de Campo realizou na noite de anteontem um coquetel de lançamento da agenda social

publicado em 06/04/2019

Lideranças locais e membros da diretoria do Assary participaram do lançamento da agenda social (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

Com a presença de lideran ças locais de várias áreas, a diretoria do Assary Clube de Campo realizou na noite desta quinta-feira um coquetel de lançamento da agenda social do clube. Na oportunidade foi anunciado que o “Show dos Namorados” será com a dupla Edson e Hudson.

Para o diretor social do clube, Eronildo dos Santos, o popular Baianinho, é novamente uma grande satisfação lançar a agenda do ano e anunciar um grandioso show em comemoração ao Dia dos Namorados. “É uma conquista nossa, de toda a diretoria, então hoje o associado ou visitante chega no clube e sabe o que acontecerá durante o ano inteiro”, falou.

Baianinho destacou que toda a diretoria trabalha com muito empenho e carinho para a realização dos eventos do ano. “Temos eventos para todas as idades. É o ano inteiro de divertimento para os associados e visitantes”, ressaltou.

Outra grande satisfação apontada pelo diretor social é conseguir trazer para Votuporanga a dupla Edson e Hudson, que será a grande atração do Show dos Namorados. “Faz tempo que estamos tentando trazê-los e no ano passado não foi possível por conta da data, mas agora com o nosso parceiro Marcinho Costa, fechamos com a dupla desde dezembro do ano passado”, explicou.