Cosmorama demonstrou o poder da solidariedade e entregou diversos itens para a Santa Casa de Votuporanga

publicado em 25/04/2019

Cinquenta voluntários, sete mil habitantes e mais de uma tonelada de alimentos (Foto:Santa Casa de Votuporanga)

Cinquenta voluntários, sete mil habitantes e mais de uma tonelada de alimentos. Os números revelam o poder da solidariedade e amor ao próximo. A quarta edição do Arrastão do Bem em prol da Santa Casa de Votuporanga foi um verdadeiro sucesso em Cosmorama.

A ação foi realizada no sábado (06/4) e mobilizou diversos parceiros como Prefeitura, Câmara, Departamentos de Saúde, Educação, Social, Igrejas e Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC).

Uma carreata ocorreu na sexta-feira (5/4) para sensibilizar a população. “No dia seguinte, dividimos a cidade em setores. Antes de percorrer as residências, o carro de som anunciava o mutirão. Ficamos muito felizes com o resultado, de vermos todo envolvimento dos moradores. A expectativa é de cada ano ser maior”, afirmou Aparecida Eugenia Garcia Gardini, diretora do Departamento Municipal de Saúde.

Dois veículos lotados de mantimentos chegaram na Santa Casa. Uma equipe de Cosmorama auxiliou a descarregar as doações, incluindo o vereador Fernando Marcelino e o prefeito Luis Fernando Gonçalves, mais conhecido como Bigo. “A nossa satisfação é muito grande de poder contribuir. Em agosto, faremos leilão em prol do Hospital e queremos ajudar ainda mais”, disse Bigo.