Universitários receberam o analista de automação André Dantas; atualmente, o profissional atua na multinacional WEG

publicado em 02/04/2019

Os alunos do curso de Engenharia Elétrica da UNIFEV participaram, recentemente, de uma palestra com o analista de automação André Dantas (Foto: Comunicação Unifev)

Os alunos do curso de Engenharia Elétrica da UNIFEV participaram, recentemente, de uma palestra com o analista de automação André Dantas. Na oportunidade, o convidado falou com os estudantes sobre Soft Starter e Inversores de Frequência. Atualmente, o profissional atua na multinacional WEG.

De acordo com o coordenador da graduação, Prof. Esp. Nelson Bueno Assumpção, o encontro teve o objetivo de apresentar aplicações e o funcionamento dos dispositivos, acompanhando as principais tendências do mercado.