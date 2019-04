Anúncio foi feito pelo Governo de São Paulo e confirmado pela empresa Passaredo. Voos começarão no segundo semestre, vindos de Ribeirão Preto (SP).

publicado em 24/04/2019

Passaredo Linhas Aéreas é de Ribeirão Preto (SP) (Foto: Reprodução/EPTV/Arquivo)

O aeroporto de Votuporanga (SP) irá começar a receber no segundo semestre voos vindos de Ribeirão Preto (SP) da companhia Passaredo. O anúncio foi feito pelo Governo de São Paulo e confirmado pela empresa.

De acordo com a companhia, serão seis voos semanais, mas sem data marcada para começar. Além de Votuporanga, haverá voos de Ribeirão Preto para São Carlos. Os voos serão operados pelas aeronaves ATR 72-500, com capacidade para até 68 passageiros.

A companhia afirmou também que retomará suas operações em São José do Rio Preto, com uma ligação direta da cidade à Brasília, sendo 12 voos semanais, com data prevista de início em 8 de agosto.

Os voos para Votuporanga fazem parte da ampliação da malha aérea no Estado, do programa “São Paulo Pra Todos”, que reduziu o imposto da alíquota cobrada sobre o querosene de aviação de 25% para 12%. Como contrapartida, as companhias aéreas passarão a oferecer mais voos a partir de diversos aeroportos paulistas.





Fonte. G1