Secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista, foi nomeado Secretário de Comunicação

publicado em 14/03/2019

O secretário da Educação, agora, representa não só Votuporanga, mas também toda a região (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga passou a contar com um representante na diretoria da Undime/SP (União dos Dirigentes Municipais da Educação). Durante o 29º Fórum Estadual, promovido em Atibaia desde segunda-feira (11/3), o Secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista, foi nomeado Secretário de Comunicação do órgão. Marcelo já era coordenador do Polo da Undime em Votuporanga e agora passa a representar não só o Município, mas também todas as cidades da região no cenário estadual.

O convite para o cargo partiu do Presidente da Undime São Paulo, Luiz Miguel Garcia, que contou com total apoio do Prefeito João Dado “Essa é uma oportunidade para Votuporanga ganhar ainda mais espaço na esfera estadual e nacional. A atuação irá oportunizar inúmeras possibilidades de formação para gestores, professores e todos os profissionais da educação de Votuporanga e região”, disse o Secretário.