O Ministério da Economia divulgou nesta segunda-feira, os novos números do CAGED, com Votuporanga registrando saldo positivo nos meses de janeiro e fevereiro de 2019

publicado em 25/03/2019

Geração de Emprego: 2019 apresenta indicadores positivos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga criou 129 novas vagas de emprego com carteira assinada em fevereiro deste ano, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Economia. No mês, foram admitidos 990 trabalhadores e demitidos 861, mantendo uma tendência de alta nos últimos doze meses, com 206 novas vagas criadas no mercado formal. da página...

Computando somente os dois primeiros meses deste ano, foram registradas 1.940 admissões contra 1.815 demissões, com saldo positivo de 125 vagas criadas em janeiro e fevereiro.





No Brasil

Segundo os dados do Caged divulgados nesta segunda-feira, o Brasil criou 173.139 empregos com carteira assinada em fevereiro, É o melhor desempenho para o mês desde 2014, quando foram abertas 260.823 vagas formais. Esse resultado é o saldo, ou seja, a diferença entre contratações e demissões. Em fevereiro do ano passado, foram abertas 61.188 vagas. Na comparação com janeiro deste ano, quando foram criadas 34.313 vagas, o saldo do emprego formal também registrou melhora.