Evento, aberto à comunidade, será realizado entre os dias 15 e 18 de abril, no Campus Centro; inscrições já estão abertas

publicado em 19/03/2019

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site da instituição (Foto: Divulgação/Unifev)

A Unifev, por meio do seu curso de Publicidade e Propaganda, promoverá, entre os dias 15 e 18 de abril, uma Semana de Profissionais. O evento, aberto à comunidade, será realizado no Auditório do Campus Centro, a partir das 19h30.

De acordo com a coordenadora da graduação, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, o encontro, cujo objetivo é proporcionar a troca de experiências entre os participantes, contará com uma programação diversificada sobre as diferentes áreas de atuação publicitária.

“Entende-se que o contato com profissionais oferece, por meio de suas experiências, uma nova visão do mercado, na medida em que as mudanças dos meios e das tecnologias de disseminação da comunicação sofrem constantes atualizações. Sendo assim, é fundamental a interação entre os universitários e os publicitários que já atuam na área. Além disso, o evento abrirá espaço para o público externo, interessado em ampliar as discussões sobre Publicidade e Propaganda", explicou.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site: www.unifev.edu.br/semanadeprofissionais, até o dia 10 de abril. O valor do investimento é de R$ 15.