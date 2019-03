Pela segunda vez, a Instituição participa do evento promovido pelo Colégio Santo André

publicado em 26/03/2019

Coordenadores e docentes realizaram palestras e esclareceram dúvidas dos presentes (Foto: Unifev)

A Unifev, pela segunda vez, foi um dos destaques da Expô-Profissões promovida pelo Colégio Santo André de São José do Rio Preto. O evento, que está em sua 19ª edição, ocorreu no último sábado (dia 23) e reuniu coordenadores e docentes da Instituição, que realizaram palestras e esclareceram dúvidas dos alunos presentes.

O projeto teve o objetivo de propiciar o contato entre futuros universitários e Instituições de Ensino Superior (IES) do interior paulista. Além de oferecer um intercâmbio de conhecimento e experiências sobre diversas carreiras.

Na ocasião, estiveram presentes representantes das graduações em Agronomia, Biomedicina, Educação Física, Farmácia, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Medicina e Psicologia.

Segundo o docente de Agronomia Prof. Me. Marco Antonio Vrech, a iniciativa foi fundamental para os jovens conhecerem o mercado de trabalho e solucionar algumas dúvidas. “Durante a conversa foram apresentadas as atribuições do profissional em suas áreas de atuação e a interdisciplinaridade com outras carreiras. Todos puderam esclarecer algumas questões a respeito e ter melhor embasamento sobre qual graduação iniciar. Uma excelente oportunidade para eles e para nós”.

Para a aluna da 3ª série do Ensino Médio Mariana Sotana, 17 anos, conhecer um pouco mais o Centro Universitário de Votuporanga foi uma experiência incrível.

“A infraestrutura é demais. Acompanhei a palestra de Medicina e fiquei impressionada com todos os detalhes. Não preciso nem dizer que deu uma vontade enorme de estudar na Unifev”, ressaltou.