Estudantes visitaram uma muda de Café, que já está produzindo frutos, e o Pau-Brasil; atividade faz parte do conteúdo sobre o Descobrimento do Brasil

publicado em 21/03/2019

As atividades ao ar livre complementam os temas trabalhados em sala de aula (Foto: Unifev)

Os 1º anos do Ensino Fundamental I do Colégio Unifev conheceram, na última sexta-feira (dia 15), duas espécies de árvores plantadas no pátio da Escola: o Pau-Brasil e uma muda de Café, que já está produzindo frutos. Na oportunidade, os pequenos estiveram acompanhados pelas docentes das turmas, Profa. Esp. Maria Ângela Leal, Profa. Esp. Regiane Seiscentos e Profa. Esp. Renata Pasini.

De acordo com as professoras, a tarefa faz parte do conteúdo estudado sobre o Descobrimento do Brasil. Além da visita no local, os estudantes foram introduzidos ao assunto com vídeos, pesquisas e trabalhos em sala.