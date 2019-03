Ministro da Economia, Paulo Guedes, em ofício ao Senador Major Olímpio, afirmou que a Agência Regional do Ministério do Trabalho de Votuporanga continuará “operando normalmente e sem expectativa próxima de fechamento”

publicado em 27/03/2019

A notícia positiva foi recebida nesta quarta-feira; prefeito João Dado e Chefe da Agência, Domingos Rodrigues (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Prefeito João Dado solicitou ao Senador Major Olímpio a permanência e funcionamento da Agência Regional do Ministério do Trabalho em Votuporanga. A notícia positiva foi recebida nesta quarta-feira (27/03), juntamente com o Chefe da Unidade do Município, Domingos Rodrigues, por meio de ofício do Ministro da Economia, Paulo Guedes, em resposta ao Parlamentar.

Segundo o Senador, o ofício encaminhado do Ministro da Economia acatou a solicitação e determinou que a Agência Regional do Ministério do Trabalho de Votuporanga continue “operando normalmente e sem expectativa próxima de fechamento”.

Neste ano, a Agência Regional do Ministério do Trabalho em Votuporanga recebeu notícia oficiosa de que a unidade seria fechada em virtude da extinção do Ministério do Trabalho. Diante disso, o Prefeito João Dado enviou, imediatamente, ofícios ao Ministro da Economia, Paulo Guedes, e também ao deputado federal, Fausto Pinato, e senador Major Olímpio solicitando a revisão da decisão para manter o funcionamento da Unidade.

Vale salientar que enquanto deputado federal, em 2002, o Prefeito João Dado destinou emenda parlamentar para a instalação da Agência em prédio próprio e participou de etapas importantes na concretização da Unidade de Votuporanga.