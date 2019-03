Moradores da Rua Tietê ganharam notebook e bicicleta da campanha promovida pela Santa Casa

publicado em 29/03/2019

Lucy Dalva de Assis Mathar ganhadora de um notebook (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Todo mês, a Santa Casa de Votuporanga tem a grata satisfação de conhecer aqueles que apoiam a causa do Hospital, salvando milhares de vidas. A campanha “Saúde que dá Prêmio”, promovida pela Entidade, em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, contempla moradores que contribuem com a Instituição, com doações a partir de R$5 na conta de água.

Em março, o principal ganhador foi da Rua Tietê, do bairro Santa Elisa. Lucy Dalva de Assis Mathar recebeu um notebook. “Ajudo o Hospital há mais de seis anos porque é o único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade e precisa de colaboração”, afirmou.

A sortuda contou que não tinha o equipamento de informática. “Iria comprar um mês que vem, mas não precisou. É a primeira vez que sou sorteada na vida. Quero incentivar aqueles que não doam na campanha, que comecem a fazer sua parte”, complementou.

Seu vizinho Roberto Martins Alves levou uma bicicleta. “Contribuo desde quando a iniciativa começou. Se todos pudessem destinar um pouco, nossa Santa Casa ganharia um montante ainda mais satisfatório. Ajudar não pesa para ninguém”, disse. O outro ganhador, Eliziário Barcelos do Nascimento, não estava em casa, mas irá retirar o prêmio no Hospital.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, parabenizou os moradores. “Temos muito orgulho de realizar a campanha. “Saúde que dá Prêmio” é uma das principais iniciativas, que arrecada recursos para a manutenção dos atendimentos. Adquirimos medicamentos, materiais de consumo, revertendo os benefícios para nossos pacientes. Cada doação faz a diferença e salva vidas”, destacou.





Sorteio

O sorteio foi conduzido pela assistente social, Isadora Caroline Fernandes Rodrigues. Isadora explicou como funciona o Serviço Social. “Assistimos pacientes e familiares com acolhimento, orientações frente às diversas demandas. Trabalhamos na sala de recepção, próximas às internações no período das 7 às 0h, sem intervalos nos finais de semana. Queremos atender da melhor forma possível”, disse.

Sobre a campanha “Saúde que dá Prêmio”, ela enfatizou a importância. “Os recursos arrecadados são revertidos em serviços, materiais, medicamentos. A população se beneficia enquanto contribui”, finalizou. O programa vai ao ar neste sábado (30/03), a partir das 13h, pela TV Unifev.





Vamos ajudar?

Para colaborar, basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informar o endereço da residência e o valor que deseja contribuir, a partir de R$ 5.