Unidades de Saúde estarão abertas neste sábado (30/3), das 8h às 16h, para a realização gratuita de exames e orientações sobre a saúde da mulher

publicado em 25/03/2019

Saúde da Mulher: Prefeitura promove o Dia D neste sábado (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Em celebração ao Mês da Mulher, a Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Votuporanga realiza, neste sábado (30), o Dia D de atendimento especial voltado às mulheres, com a Campanha de Coleta de Papanicolau e Solicitação de Mamografia em todas as Unidades de Saúde do Município. Das 8h às 16h, as unidades permanecerão abertas com a oferta de coleta de papanicolau, exame clínico das mamas, orientações sobre o autoexame e solicitação de mamografia e muito mais. Todas as mulheres estão convidadas a participar da campanha que é gratuita.

Para participar da ação é necessário que a mulher esteja em mãos com o documento de identificação, cartão SUS e o cartão da Unidade. Diversas outras atividades serão desenvolvidas, portanto, é importante, que as mulheres se informem em suas Unidades de Saúde. Não é necessário o agendamento.

Desde o início do mês, a Secretaria da Saúde realiza uma programação com ações de saúde, orientações à população feminina, palestras de sensibilização e empoderamento e capacitações em celebração ao Mês Internacional da Mulher. Também neste período, a Campanha de Coleta de Papanicolau e Solicitação de Mamografia estão sendo intensificadas nas Unidades de Saúde.

O objetivo da programação é atender às mulheres e incentivá-las a serem submetidas a exames de prevenção que detectam precocemente os cânceres de mama e de colo uterino, algumas das neoplasias que mais acometem mulheres no País. Toda mulher que tenha iniciado a atividade sexual deve fazer anualmente o exame de prevenção ao câncer de colo de útero, o papanicolau.

Orientações

A orientação para as mulheres solicitarem a mamografia é para aquelas acima de 35 anos, caso tenham histórico da doença na família e as inseridas no Programa Mulheres de Peito, que atendem mulheres nas faixas de idade de 50 a 69 anos, e demais fatores de risco como tabagismo, obesidade e sedentarismo.

Câncer de Útero e Mama

O câncer do colo do útero é uma doença que se desenvolve de forma lenta, embora, as alterações nas células que desencadeiam o câncer podem ser descobertas por meio do exame preventivo (papanicolau). A principal causa é a infecção pelo papiloma vírus humano (HPV), com alguns subtipos de risco e relacionados a tumores malignos.