Evento será na próxima quinta-feira (14/3), a partir das 19h30, aberto para todas as idades, com saída na Praça São Bento

publicado em 08/03/2019

A Santa Casa de Votuporanga convida toda a população para a 1ª Pedalada “Saúde dos Rins para todos” (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Que tal comemorar o Dia Mundial do Rim com um passeio ciclístico? A Santa Casa de Votuporanga convida toda a população para a 1ª Pedalada “Saúde dos Rins para todos” que será realizada no próximo dia 14 deste mês.

Uma equipe da Unidade de Diálise do Hospital, acompanhada de membros da Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga (Aprevo), estará na Praça São Bento para orientações e aferição de pressão. Os alunos da Liga de Nefrologia da Unifev e os universitários de Fisioterapia também participarão da ação.

A partir das 19h30, ocorrerá a 1ª Pedalada, com percurso de aproximadamente sete quilômetros. A saída será na Rua Itacolomi, passando pela Ruas Amazonas, Amapá, São Paulo e Governador Fernando Costa, finalizando na Praça São Bento.

A psicóloga da Unidade de Diálise, Luciana Maranho, explicou sobre o evento. “A Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) incentiva todos os centros de diálise para ajudar a divulgar a importância da prevenção de doenças renais. Pensamos neste ano em inovar aliando hábitos saudáveis de vida”, disse.

Luciana convidou a todos a participar. “Queremos nos unir com a população de Votuporanga para orientar sobre os riscos de insuficiência renal. Vamos cuidar da saúde dos nossos rins, bebendo bastante água”, complementou. Os participantes podem contribuir com o Hospital, levando um litro de leite.

Insuficiência renal é a perda súbita da capacidade de seus rins filtrarem resíduos, sais e líquidos do sangue. Quando isso acontece, os resíduos podem chegar a níveis perigosos e afetar a composição química do seu sangue, que pode ficar fora de equilíbrio. Os principais fatores de risco são a hipertensão arterial, diabetes e doenças familiares, mas obesidade, fumo, uso de medicações nefrotóxicas e outros fatores também podem comprometer a função renal.

Os pacientes que necessitam de tratamento dialítico podem contar com a qualidade do serviço da Unidade de Diálise do Hospital, por meio de atendimento médico, suporte assistencial, além de orientação nutricional e acompanhamento psicológico.

O setor conta com equipe multidisciplinar especializada que é composta por nefrologistas, enfermagem, psicóloga, assistente administrativa, recepcionistas, nutrição e higiene/conservação. Dra. Aparecida Paula G. Visoná, Dra. Neide Oyama Tocio, Dra. Regina Silvia Chaves de Lima, Dr. Arthur Eduardo R. Sanches e Dra. Natalia Acquaroni Gondin são os profissionais médicos.