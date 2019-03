Interessados devem se inscrever exclusivamente via internet para o Concurso Público nº 001/2019

publicado em 27/03/2019

Seguem abertas, até o dia 7 de abril, as inscrições para o Concurso Público da Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, a Saev Ambiental. Interessados podem se inscrever exclusivamente via internet, por meio do site CONSESP – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda (www.consesp.com.br), empresa que fará a organização, aplicação e correção do Concurso.

No total, são 10 vagas entre Agente Fiscal I (Fiscalização de Saneamento), Agente Técnico Operacional I (Serviços Gerais), Agente Técnico Operacional XIV (Manutenção Hidráulica II), Controlador Interno, Técnico em Saneamento XXI (Administração Geral IV), além de outras destinadas para Cadastro Reserva entre Analista I (Contabilidade Pública I), Especialista em Saneamento II (Controle de Qualidade II), Especialista em Saneamento VII (Engenharia Civil), Técnico em Saneamento I (Telefonia), Técnico em Saneamento XIV (Desenho e CAD), Tecnologia em Saneamento XIV (Tecnologia da Informação I), Técnico em Saneamento XVI (Manutenção Elétrica de Alta e Baixa V-II) e Técnico em Saneamento XXII (Topografia).

Os vencimentos variam de R$ 1.178,55 a R$ 6.713,35. As inscrições são no valor de R$ 35 para Ensino Fundamental Incompleto e Completo; R$ 50 para Ensino Médio e R$ 65 para Ensino Superior. O pagamento do boleto deverá ser feito em qualquer agência bancária até a data de vencimento.