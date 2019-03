Somente nos dois primeiros meses deste ano, 5.128,76 toneladas de lixo orgânico e 263 toneladas de recicláveis foram coletados em Votuporanga. No último mês de janeiro, segundo balanço divulgado pela Autarquia, foram 2.651,89 toneladas de lixo orgânico, já em fevereiro, este número ficou em 2.476,87 toneladas. Outras 145 toneladas de recicláveis também foram coletadas no primeiro mês do ano, enquanto em fevereiro foram 118 toneladas.Segundo o superintendente adjunto da Saev Ambiental, Marcelo Zeitune, esse aumento do volume de materiais recicláveis é reflexo da Campanha “Abra a cabeça. Reciclar é fácil”, promovida pela Autarquia, em parceria com a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Votuporanga (Coopervinte), que tem apoio da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura.A coleta seletiva visa incentivar os moradores a separarem seus resíduos, de forma que os orgânicos sejam todos colocados em sacos de lixo fechados e os recicláveis em sacos abertos ou em caixas de papelão.

PEVS

Os chamados “PEVS” (Pontos de Entrega Voluntária) também contribuem para o aumento na coleta. Situados em 14 pontos da cidade, eles facilitam o depósito dos materiais recicláveis pelos munícipes e são recolhidos três vezes por semana pela Coopervinte.

Ecotudos

A cidade ainda conta com três Ecotudos da Saev Ambiental que recebem diariamente visitas da população. O projeto de coleta de resíduos domiciliares, criado em conjunto com a Prefeitura de Votuporanga, visa acabar com o depósito de lixo em terrenos, espaços públicos e beira de córregos.Os materiais levados aos Ecotudos são separados por uma triagem de materiais recicláveis realizada por meio de uma estrutura própria composta por baias e sinalização específica.As unidades não recebem lixo hospitalar, industrial, embalagens de produtos veterinários ou de agrotóxicos. Resíduos de empresas ou fins comerciais também não são aceitos, apenas residenciais.O horário de atendimento das unidades é das 8h às 20h, todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados. O Ecotudo Sul está localizado na antiga Algodoeira Matarazzo, na Avenida Conde Francisco Matarazzo, esquina com Avenida Francisco Bueno Baeza (da Coacavo), no Palmeiras I. Já o Ecotudo Norte fica na Avenida Sete, nº 2440, paralela à Avenida Jerônimo Figueira da Costa, no Distrito Industrial I. O Oeste atende no alto da Vicinal Nelson Bolotário.