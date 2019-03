Contribuintes podem quitar os débitos no Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h

publicado em 02/03/2019

A Central de Atendimento ao Público da Prefeitura funciona na rua Pará, 3227 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga prorrogou o prazo do Refis 2019, Programa de Recuperação Fiscal. Portanto, os contribuintes podem quitar os débitos com a Administração Municipal até o dia 29 de março, na Central de Atendimento do Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Assim como ocorreu na edição do Refis 2018, os contribuintes terão desconto de 100% dos juros e 80% das multas moratórias nos pagamentos à vista. O parcelamento, desta vez, poderá ser feito em até 10 vezes, com descontos que variam de 95% nos juros e 75% nas multas moratórias a até 65% de descontos de juros e 45% de multas moratórias, de acordo com a quantidade de parcelas escolhidas pelo contribuinte.

Não são objetos do Refis: infrações à legislação de trânsito; de natureza contratual; referente a indenizações devidas ao Município por dano causado ao seu patrimônio; e devidas à Saev Ambiental. Lembrando que são negociados os débitos gerados até o dia 31 de dezembro de 2018.

A Central de Atendimento ao Público da Prefeitura funciona na rua Pará, 3227. Mais informações pelo (17) 3405-9700.

Programa

A Lei Municipal que prevê o Refis 2019 foi aprovada na sessão da Câmara de Vereadores do último dia 4 de fevereiro e publicada em edição extra do Diário Oficial Eletrônico no dia 5 de fevereiro. O Decreto com a regulamentação da Lei foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do dia 7 de fevereiro com o prazo de 18 a 28 de fevereiro, portanto, os contribuintes interessados em quitar seus débitos devem se atentar ao prazo.

Refis 2018