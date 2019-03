Entrega de 100 litros acontece semanalmente e envolve 70 pecuaristas solidários

publicado em 02/03/2019

Eles vão até a chácara do pecuarista Luis Carlos Dias para buscar 100 litros de leite por semana (Foto: Santa Casa)

Das propriedades de Parisi e municípios vizinhos para as refeições dos pacientes. De terça e quinta-feiras, os motoristas da Santa Casa de Votuporanga incluem na rotina uma tarefa muito especial. Eles vão até a chácara do pecuarista Luis Carlos Dias para buscar 100 litros de leite por semana.

Luis Carlos é vice-presidente da Associação dos Produtores Rurais de Parisi (Aprorupa), composta por mais de 70 membros de Votuporanga, Álvares Florence, Valentim Gentil, Cardoso e Meridiano. Ele é quem retira o leite e armazena a colaboração. “A cada entrega, são 50 litros. Luis Carlos é o nosso representante, nosso elo entre Hospital e entidade. Ele recebe 10 litros por mês de cada membro, para repor as contribuições”, explicou Mauricio Schumaer Ventura, da Associação.

Toda esta força-tarefa, solidariedade é transformada em salvar vidas. Na cozinha da Instituição, a equipe utiliza a doação para a produção de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. Um auxílio que, em dois anos, arrecadou 10 mil litros de leite para a Santa Casa, atendendo quase 100 dias de consumo.

Orgulhoso, Leandro Barão acompanha o crescimento do projeto que teve início em sua gestão. “Encabecei a Associação e partiu a ideia de ajudar alguém. Nada melhor do que contribuir com o Hospital. A Instituição atende dezenas de cidades e sabemos da grande demanda”, explicou Leandro, que é atual tesoureiro. Alessandro Sérgio de Souza é o presidente da entidade e José Fernando Salá é o secretário.

Os membros da Aprorupa entraram em contato com a Santa Casa para se inteirarem sobre as colaborações. “Fomos informados de que a doação poderia ser de leite in natura. Na época, estávamos em 20 sócios e todos aceitaram auxiliar o Hospital. Hoje, somos 73 e sempre que algum novo integrante entra no grupo é comunicado sobre o projeto”, complementou.

A Associação presta contas de suas ações anualmente, inclusive de suas contribuições com a Instituição. “É muito gratificante saber que estamos beneficiando centenas de pacientes que estão internados. Queremos manter nossa iniciativa, como forma de incentivar outros produtores”, destacou Leandro.