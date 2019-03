odas as mulheres da cidade foram homenageadas na noite da última quarta-feira; iniciativa partiu do presidente da Casa de Leis, Mehde Meidão

publicado em 08/03/2019

A iniciativa de homenagear as mulheres partiu do presidente da Casa de Leis (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, recebeu um voto de congratulação na sessão da Câmara Municipal, na noite da última quarta-feira (06/03), em virtude do Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março.

A iniciativa de homenagear as mulheres partiu do presidente da Casa de Leis, Mehde Meidão Slaiman Kanso, e atingiu todas as mulheres da cidade.