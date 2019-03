O Prefeito João Dado assinou, na manhã desta quinta-feira (21/03), os Termos de Fomento que viabilizam repasses para Organizações da Sociedade Civil da área da Saúde. Serão destinados mais de R$ 1,8 milhão entre Santa Casa de Votuporanga, Fundação Pio XII – Hospital do Amor e Associação de Reabilitação da Criança Deficiente (ARCD).





No total, o valor a ser destinado pela Prefeitura durante o ano de 2019 será de R$ 1.885.000,00, sendo R$ 1,8 milhão para a Santa Casa de Votuporanga, R$ 72 mil para a Fundação Pio XII – Hospital do Amor e R$ 13 mil para a ARCD.





A informação foi divulgada pelo Chefe do Executivo durante uma reunião em seu Gabinete, com representantes das Organizações da Sociedade Civil, que assinaram os Termos de Fomento que garantem o repasse. Segundo João Dado, o Poder Público está reconhecendo a importância das instituições e está cumprindo o seu dever.

Hospital do Amor





Esta é a primeira vez que o Município repassa recursos para a Fundação Pio XII – Hospital do Amor. “Pela primeira vez, o Município de Votuporanga, com apoio da Câmara Municipal, está destinando recursos orçamentários através de um Termo com o Hospital do Amor. Uma iniciativa pioneira e importante. O Hospital do Amor é uma instituição que atende todo o Brasil e nós, do Município, temos que ajudar contribuindo. É o fruto do reconhecimento da importância do Hospital do Amor, que salva vidas”, afirmou o Prefeito.





O presidente da Câmara, vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, foi um grande incentivador para a formalização de repasses da Prefeitura à Fundação Pio XII – Hospital do Amor. “Sou o autor do pedido ao Prefeito para a contribuição de Votuporanga ao Hospital, que é uma promessa que tínhamos há tempos. O Dado enviou Projeto de Lei à Câmara e aprovamos por unanimidade. Diversos prefeitos passaram pela Prefeitura de Votuporanga, fizemos os pedidos, e graças ao excelente Prefeito João Dado, nosso amigo e companheiro, podemos, hoje, repassar essa verba para o Hospital que muito tem feito pelas pessoas de Votuporanga, do Estado e até do Brasil todo”, ressaltou.





O representante do Hospital do Amor, Daniel Cândido de Oliveira Castro, Assistente de Captação de Recursos, também ressaltou a importância da parceria. “O Prefeito João Dado está dando exemplo de solidariedade, porque é um importante recurso para o Hospital que tem uma despesa alta para manter os atendimentos”, disse.





“Votuporanga dá o exemplo de parceria, solidariedade e de companheirismo para que juntos possamos fazer uma Saúde cada vez melhor para a nossa gente. A nossa expectativa é que todos os convênios se perenizem ao longo do tempo e através desses convênios o Poder Público contribui efetivamente com recursos dos nossos munícipes”, disse o Prefeito João Dado.