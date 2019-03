Ação é promovida pela Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga

publicado em 09/03/2019

O contato para mais informações é o (17) 3422-2770 e/ou direitoshumanos@votuporanga.sp.gov.br (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, lançou a campanha “Não dê esmola, dê oportunidade”. A ação foi promovida, pela primeira vez, nas proximidades da Concha Acústica, na manhã desta sexta-feira (08/03), e lançada na Câmara Municipal de Votuporanga na sessão da última quarta-feira (06/03).

O objetivo da campanha é conscientizar a população para que não dê esmolas, mas sim oportunidades para tirar as pessoas das ruas e oferecer um novo caminho de vida. “Queremos que elas tenham uma vida digna e uma oportunidade de trabalho e de recomeçar uma nova trajetória”, afirmou o Secretário de Direitos Humanos interino, André Figueiredo.

A equipe da Secretaria Municipal de Direitos Humanos seguirá com a conscientização durante todo o mês de março em diferentes pontos da cidade.

Testemunho

Márcio Mauricio Fontes Leite, ex-morador de rua, é um exemplo de pessoa que aceitou a ajuda da Prefeitura. Segundo depoimento gravado e veiculado nas redes sociais, ele afirmou que estava na praça da Matriz e hoje encontrou auxílio em uma casa terapêutica. “Pela Secretaria de Direitos Humanos, tive a oportunidade de ingressar no Votuporanga em Ação, com contrato de trabalho por seis meses, onde recebo um salário e uma cesta básica. Através do trabalho da Secretaria, pedi um emprego e consegui essa oportunidade. É muito importante uma mão amiga”.