Os kits escolares foram adquiridos com recursos próprios e tiveram investimento de R$ 1,2 milhão

publicado em 28/03/2019

Prefeitura entrega 7,3 mil kits de uniformes escolares (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Educação, iniciou a entrega dos kits de uniformes escolares para alunos da Rede Municipal de Ensino na manhã desta quinta-feira (28). O Prefeito João Dado e a primeira-dama Mônica Pesciotto de Carvalho, acompanhados do Secretário da Educação, Marcelo Batista, e do vereador Antônio Alberto Casali, realizaram a entrega simbólica aos alunos do CEM “Valdir Gonçalves de Lima” e CEMEI “Elza Maria de Souza Fava Figueira”, no Residencial Bortolotti.

No total, 7,3 mil alunos estão sendo beneficiados com a entrega. Os kits foram adquiridos com recursos próprios e tiveram investimento de R$ 1,2 milhão, sendo R$ 580 mil em calçados e R$ 614.660,00 em uniformes. Cada kit contém duas camisetas (uma com manga e outra cavada), duas bermudas, um par de tênis e uma papete (destinada aos alunos dos Cemeis).

Presente no ato da entrega simbólica, o Secretário da Diversidade Cultural da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, Gustavo Carvalho Amaral, que chegou ao Município para participar de eventos na área, parabenizou a Prefeitura de Votuporanga pelo investimento. “Sabemos que todo investimento na Educação é bem aproveitado. Daqui sairá o futuro do nosso País.

O Secretário Marcelo Batista comemorou a entrega dos uniformes neste ano ainda no primeiro trimestre. “Desde o fim do ano passado estamos trabalhando no processo licitatório para contratação das empresas que iriam fornecer os calçados e uniformes. Conseguimos avançar com o processo para que essa entrega pudesse ser realizada ainda em março e, com isso, beneficiar nossas crianças”, ressaltou.