Data foi marcada por programação especial elaborada pela Prefeitura em várias áreas da Administração

publicado em 09/03/2019

No início da tarde desta sexta-feira, a Secretaria de Direitos Humanos ofereceu palestra motivacional (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Em virtude do Dia Internacional da Mulher, comemorado neste dia 8 de março, as celebrações foram intensas em Votuporanga, em diversos segmentos. A data foi marcada por programação especial elaborada pela Prefeitura de Votuporanga para homenagear as mulheres votuporanguenses.

Por meio das Secretarias de Assistência Social, da Saúde e da Cultura, um evento foi realizado na Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira” durante todo o dia. A ação foi coordenada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e pela Rede Panapanã, em parceria com o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) onde foram realizadas atividades de exposição de fotos e poemas, grafite, apresentação de trabalhos acadêmicos, entre outros. Equipes da Secretaria da Saúde também orientaram o público feminino sobre prevenções do câncer de colo de útero e a importância do autoexame das mamas.

No dia 30 de março, todas as Unidades de Saúde do Município estarão abertas, das 8h às 16h, para o Dia D de Intensificação das Ações à Saúde da Mulher. Todas as mulheres estão convidadas a participar da estratégia, que contará com a coleta de papanicolau, exame clínico das mamas, orientações sobre o autoexame e solicitação de mamografia. Para participar desse dia especial é necessário que a mulher esteja com documento de identificação, cartão SUS e o cartão da Unidade. Diversas outras ações serão desenvolvidas, portanto, é necessário, que as mulheres se informem em suas Unidades de Saúde.

Votuporanga em Ação

No início da tarde desta sexta-feira, a Secretaria de Direitos Humanos ofereceu palestra motivacional para as bolsistas do programa Votuporanga em Ação que abordam sobre a importância da valorização da mulher.

Educação

Nas escolas municipais o tema também foi abordado de forma especial. No Centro de Educação Municipal (CEM) “Professor Valdir Gonçalves de Lima”, por exemplo, foram realizadas três ações distintas. O início do dia foi marcado por uma ação dos integrantes do grêmio estudantil, que entregaram mensagens de felicitações às mulheres da comunidade. Um debate também foi promovido sobre empoderamento feminino com as servidoras municipais, os companheiros delas também tiveram a oportunidade de refletir sobre a importância de cuidar das mulheres e apoiá-las. Para concluir as atividades, um mural foi elaborado, onde todos puderam escrever mensagens positivas e de incentivo.