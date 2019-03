O aparelho, instalado nos veículos e aferidos pelo Ipem-SP, deve estar sempre ligado nas corridas realizadas dentro da cidade, sob pena de multa

publicado em 01/03/2019

A orientação foi feita durante reunião nesta quinta-feira (28/02) com os profissionais inscritos no Município (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, reforçou aos taxistas o uso obrigatório do taxímetro. A orientação foi feita durante reunião nesta quinta-feira (28/02) com os profissionais inscritos no Município.

O aparelho, instalado nos veículos e aferidos pelo Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), deve estar sempre ligado nas corridas realizadas dentro da cidade, sob pena de multa que varia de 100 a 1000 UFM (Unidades Fiscais do Município). O valor de cada UFM é de R$ 3,77.

As bandeiras 1 e 2 devem ser respeitadas de acordo com os dias. A bandeira 1 é utilizada das 6h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira, no valor de R$ 4,50 por km. Ainda durante a semana, a bandeira 2 é utilizada das 18h às 6h, e também aos sábados, entre 12h e 6h de segunda-feira, no valor de R$ 5,50 por km.

Caso o taxímetro não esteja ligado, a orientação é que o passageiro registre a denúncia na Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança com o modelo e placa do veículo. A pasta está localizada na Rua Minas Gerais, 3612 – Centro. Mais informações pelo (17) 3422-3042.