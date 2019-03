Estão sendo ofertadas 80 vagas que ficarão disponíveis até serem preenchidas. Para a inscrição, serão necessários os seguintes documentos: RG ou Certidão de Nascimento, documento de identidade dos pais ou responsáveis, comprovante de endereço, carteira de vacina, declaração escolar e informar os números de roupa e calçado que a criança usa. O início das aulas está previsto para maio. Os encontros acontecerão aos sábados, das 8 às 11h30, no Tiro de Guerra de Votuporanga, localizado na Rua Rio Grande, número 2021. Para colaborar com o deslocamento das crianças, haverá transporte em alguns pontos estratégicos da cidade. Entre as ações desenvolvidas com o grupo estão: Noções Básicas de Ordem Unida, Ética e Civismo, Acompanhamento Escolar, Noções de Primeiros Socorros, Educação para o Trânsito, Educação Ambiental, Educação Antidrogas e Visitas à Câmara Municipal. Os integrantes do grupamento de Soldados Mirins também são multiplicadores dessas atividades em eventos como desfiles e atividades cívicas.

Histórico

O projeto Soldado Mirim teve início em 2017 por meio da parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, sob coordenação do Fundo Social de Solidariedade do Município, e Tiro de Guerra 02-088. "O projeto veio ao encontro das nossas linhas de atuação quanto ao atendimento e respeito aos direitos das crianças e adolescentes, contribuindo para o seu desenvolvimento emocional e cívico", explica o prefeito João Dado.