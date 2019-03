Todas serão realizadas no período da tarde, das 13h às 17h, conforme programação já estabelecida pela pasta. Nesta sexta-feira (22/3), o primeiro encontro será no Salão Paroquial de Simonsen, voltado para região Oeste; no dia 29 de março, será na Câmara Municipal, voltada para região Leste; no dia 2 de abril, no mesmo horário, as discussões serão no IFSP, voltado para região Norte; e a última Pré-Conferência será no dia 5 de abril, no Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), da região Sul.

As Pré-Conferências são instâncias para propor ações de saúde para o Plano Plurianual. Nestes encontros serão eleitos os delegados para participarem da Etapa Municipal, levando assim as propostas para apreciação e aprovação e, posteriormente, para a etapa regional em São José do Rio Preto, na Conferência Regional de Saúde.

Conferência Municipal

As atividades desenvolvidas nas Pré-Conferências são preparatórias para a 5ª Conferência Municipal da Saúde, que será no dia 12 de abril, no Votuporanga Clube, a partir das 7h30, e tem o objetivo de analisar as prioridades locais de saúde e formular diretrizes no âmbito do Município, do Estado e da União.

A temática central da Conferência neste ano será “A consolidação do SUS para manutenção do direito à saúde”, com foco no papel do Estado como disciplinador e fomentador do Direito à Saúde; a função reguladora do Estado na estruturação do SUS; a resistência do SUS frente às formas restritivas do financiamento e a Participação Social - Cidadania, ética, direitos e deveres para emancipação do coletivo.