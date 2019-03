Contribuintes em débito com a Administração Municipal e que têm interesse em quitar, podem procurar a Central de Atendimento do Paço Municipal

publicado em 26/03/2019

O Programa de Recuperação Fiscal, da Prefeitura de Votuporanga termina nesta sexta-feira (29/03) (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prazo para o Refis, o Programa de Recuperação Fiscal, da Prefeitura de Votuporanga termina nesta sexta-feira (29/03). Portanto, contribuintes em débito com a Administração Municipal e que têm interesse em quitar, podem procurar a Central de Atendimento do Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Assim como ocorreu na edição do Refis 2018, os contribuintes contam com desconto de 100% dos juros e 80% das multas moratórias nos pagamentos à vista. O parcelamento, desta vez, pode ser feito em até 10 vezes, com descontos que variam de 95% nos juros e 75% nas multas moratórias a até 65% de descontos de juros e 45% de multas moratórias, de acordo com a quantidade de parcelas escolhidas pelo contribuinte.

Não são objetos do Refis: infrações à legislação de trânsito; de natureza contratual; referente a indenizações devidas ao Município por dano causado ao seu patrimônio; e devidas à Saev Ambiental. Lembrando que são negociados os débitos gerados até o dia 31 de dezembro de 2018.