Cerimônia será no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, às 9h; 74 delegados e seus suplentes serão empossados

publicado em 07/03/2019

A cerimônia será no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, a partir das 9h (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Neste sábado (9/3), a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, promove a posse dos Delegados da Revisão do Plano Diretor Participativo. Ao todo, 74 delegados e seus suplentes foram indicados por representantes de órgãos públicos, entidades civis e movimentos populares para a composição do Comitê de Delegados. A cerimônia será no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, a partir das 9h.

Do total de 74 inscrições para Delegados Titulares Indicados que foram deferidas, 48 são representantes de entidades civis, 20 de movimentos populares e seis de órgãos públicos. Os representantes inscritos, denominados Delegados, poderão participar, com direito a voto, das reuniões públicas convocadas pelo Poder Público Municipal para a discussão do Plano Diretor Participativo, dentre as quais as destinadas a avaliar, propor sugestões e aprovar os produtos elaborados durante as etapas que compõem o processo de revisão do plano.

Etapas

A primeira fase da Revisão do Plano Diretor, que consiste na metodologia do Plano, está sendo finalizada, da qual fez parte o chamamento junto às entidades civis e demais movimentos populares.

A etapa seguinte, iniciada na última semana, são as reuniões setoriais que estão sendo realizadas para diagnóstico dos principais problemas apresentados pelas entidades, movimentos populares e órgãos públicos. Na última semana, o grupo técnico do Plano Diretor, composto por representantes das Secretarias Municipais, reuniu-se para entender os detalhes deste planejamento.

Plano Diretor