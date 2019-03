Serão 36 vagas disponibilizadas com previsão de início para o dia 1º de agosto; inscrições abertas no próximo dia 14 (Foto: Reprodução)

O Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil) da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com a Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), irá ofertar a especialização em “Educação em Direitos Humanos”. No total, serão 36 vagas disponibilizadas com previsão de início para o dia 1º de agosto. As inscrições estarão abertas a partir do dia 14 de março até as 23h59 do dia 14 de abril e poderão ser feitas por meio do link https://webapp.sead.unifesp.br/index.phpc=Formulario&m=preencher&cod=152.

O curso com carga horária de 495 horas (18 meses) é ofertado na modalidade EaD, semipresencial, que dialoga com as áreas previstas no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e, que se traduz em temáticas que serão abordadas em seis módulos.

O objetivo é implantar e ofertar um curso de capacitação que contribua com a formação dos profissionais da educação básica no sentido de provocá-los, motivá-los e subsidiá-los para a realização de práticas pedagógicas, criação de materiais didáticos e vivência de uma cultura dos direitos humanos no espaço da escola.