Campanha Natal do Bem foi realizada em dezembro; parte da renda da comercialização dos itens foi revertida para Hospital

publicado em 08/03/2019

A ação foi realizada em dezembro nas três unidades da Pinheiral (Votuporanga, Cosmorama e Valentim Gentil) (Foto: Santa Casa)

A Pinheiral Home Center é uma grande parceira da Santa Casa de Votuporanga. A empresa promoveu a campanha Natal do Bem, visando contribuir com Hospital, que atende 70% dos pacientes via Sistema Único de Saúde (SUS).

A ação foi realizada em dezembro nas três unidades da Pinheiral (Votuporanga, Cosmorama e Valentim Gentil), com promoções de 28 itens de materiais de construção, churrasqueiras, lavadoras, entre outros. Parte da renda foi revertida para a Instituição votuporanguense, referência para 53 cidades da região noroeste.

A iniciativa arrecadou R$6.171, 00 com a comercialização destes produtos, que serão utilizados para a manutenção dos atendimentos. O diretor da empresa, Marcos Belini Dutra e o responsável pelo Marketing, Marcos Vinicius, estiveram na Santa Casa para fazer o repasse. Eles foram recebidos pelo provedor Luiz Fernando Góes Liévana, pelo presidente do Conselho Administrativo, Adauto Mariola e pelo vereador Daniel David.

Marcos Dutra deu detalhes do Natal do Bem. “Cada compra do nosso consumidor rendia R$1 para o Hospital. Foi um mês de bastante movimento e, para este ano, já estamos planejando uma ação com envolvimento de nossos fornecedores”, afirmou.

Por sua vez, Marcos Vinicius enfatizou a importância da Santa Casa. “É uma Instituição de credibilidade, que atende 53 cidades. Promovemos essa campanha em dezembro, como forma de incentivar ainda mais as doações para o Hospital. Agradecemos nossos clientes que prontamente contribuíram para o sucesso desta iniciativa”, disse.