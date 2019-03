Inscrições gratuitas estarão abertas do dia 26 de março a 05 de abril e serão feitas no Centro de Cultura e Turismo

publicado em 25/03/2019

Serão produzidas coreografias de dança por companhias, escolas, grupos ou individuais, com duração total entre 10 e 15 minutos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”.

Interessados podem se inscrever para as atividades de formação que consiste em realizar oficinas e minicursos, com duração mínima de uma hora, para o público em geral a partir de 12 anos, ou para as atividades de apresentação, onde serão produzidas coreografias de dança por companhias, escolas, grupos ou individuais, com duração total entre 10 e 15 minutos.

O proponente deverá ter obrigatoriamente cadastro de artista, atualizado em 2019, no site www.votuporanga.sp.gov.br (Secretarias – Secretaria da Cultura e Turismo – Mapeamento Cultural).

A premiação será de R$ 800,00 para atividades de formação, onde serão selecionados até cinco projetos. Já as atividades de apresentação serão premiadas com R$ 500,00 e serão selecionados até seis projetos.

Haverá oportunidade, ainda, para aqueles que desejarem se apresentar espontaneamente, de forma voluntária, nos dias 18 e 19 de maio. Os interessados deverão comunicar a Secretaria com antecedência de cinco dias.

Tira-dúvidas

Para quem se interessar em participar e tiver dúvidas, a Secretaria da Cultura e Turismo realizará duas sessões de tira-dúvidas. A primeira será nesta quarta-feira (27/03) às 10h. Já a segunda será no dia 03 de abril, em dois horários, às 15h e às 19h, no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, no Parque da Cultura.

Cronograma

Inscrições: 26 de março a 05 de abril

Tira-dúvidas: 27 de março às 10h e 03 de abril às 15h e 19h no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 – Parque da Cultura

Divulgação dos inscritos: 10 de abril

Publicação resultado da curadoria: 17 de abril

Recurso: 18 a 25 de abril

Resposta do recurso: 26 de abril a 02 de maio